Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag im Minus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 22,96 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 22,96 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 22,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.166 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 24,56 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 6,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,047 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,27 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,687 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

