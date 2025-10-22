Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Plus

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 23,12 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 23,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 23,18 EUR. Bei 22,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.317 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,56 EUR erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit Abgaben von 54,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,047 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,27 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,687 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

