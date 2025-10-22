DAX24.264 -0,3%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,27 +1,0%Gold4.103 -0,5%
Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag

22.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 23,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,14 EUR 0,32 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:01 Uhr 0,8 Prozent auf 23,00 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.119 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 24,56 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 6,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,047 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,27 EUR angegeben.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC

