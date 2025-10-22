Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 23,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:01 Uhr 0,8 Prozent auf 23,00 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.119 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 24,56 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 6,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,047 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,27 EUR angegeben.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je Aktie aus.

