Nordex Aktie News: Nordex gibt am Montagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 22,28 EUR ab.

Die Nordex-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 22,28 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 22,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 147.219 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 24,56 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 9,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,96 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,047 EUR je Nordex-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,27 EUR aus.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,86 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,687 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

