Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag tiefer

Nordex im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 21,94 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 3,6 Prozent auf 21,94 EUR ab. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 21,90 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,20 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313.377 Stück gehandelt.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 11,94 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 52,23 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,047 EUR je Nordex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,27 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,86 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktien setzen Kurskorrektur fort - Oddo BHF streicht Empfehlung

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Erste Schätzungen: Nordex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor