Nordex Aktie
Marktkap. 5,23 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vor den Quartalszahlen deutlich angehobene operative Margenausblick (Ebitda) gehe darauf zurück, dass potenzielle Lieferkettenprobleme nicht eingetreten seien, schrieb Richard Dawson in seiner Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Er rechnet weiterhin mit einem steigenden Auftragseingang sowie einer Beschleunigung bei der Barmittelschöpfung im Schlussquartal und sieht die Aktie positiv. Der Windturbinenhersteller verfüge über einen hohen und weiter wachsenden Auftragsbestand und eine starke Bilanz, die Optionen für Ausschüttungen an die Anleger biete./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,10 €
|Abst. Kursziel*:
18,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|08:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.19
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.19
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.