Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Nordex Aktie

Nordex Aktien-Sparplan
27,14 EUR +0,36 EUR +1,34 %
STU
Marktkap. 5,23 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nordex Buy

08:01 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
27,14 EUR 0,36 EUR 1,34%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vor den Quartalszahlen deutlich angehobene operative Margenausblick (Ebitda) gehe darauf zurück, dass potenzielle Lieferkettenprobleme nicht eingetreten seien, schrieb Richard Dawson in seiner Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Er rechnet weiterhin mit einem steigenden Auftragseingang sowie einer Beschleunigung bei der Barmittelschöpfung im Schlussquartal und sieht die Aktie positiv. Der Windturbinenhersteller verfüge über einen hohen und weiter wachsenden Auftragsbestand und eine starke Bilanz, die Optionen für Ausschüttungen an die Anleger biete./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,10 €		 Abst. Kursziel*:
18,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

