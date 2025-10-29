Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 27,00 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 27,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 26,94 EUR. Bei 27,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 71.731 Stück.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,26 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 61,19 Prozent sinken.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,064 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,43 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,820 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

