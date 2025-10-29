DAX24.284 ±0,0%Est505.722 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.018 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag mit Abschlägen

29.10.25 09:22 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 27,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
26,30 EUR -0,50 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nordex befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 27,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 26,94 EUR. Bei 27,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 71.731 Stück.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,26 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 61,19 Prozent sinken.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,064 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,43 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,820 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht

Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
09:06Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
