Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Dienstagvormittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 12,4 Prozent auf 24,84 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 12,4 Prozent auf 24,84 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,44 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 431.333 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 25,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 57,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,047 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,27 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,690 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

