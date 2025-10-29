Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 26,66 EUR ab.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 26,66 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,28 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 316.551 Nordex-Aktien.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,26 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 2,25 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit Abgaben von 60,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,064 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,43 EUR.

Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,820 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht

Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen