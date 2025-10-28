Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag stark gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 15,8 Prozent auf 25,60 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 15,8 Prozent auf 25,60 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 25,64 EUR. Mit einem Wert von 25,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.525.831 Nordex-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 25,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 0,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 144,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,047 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,27 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,690 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

