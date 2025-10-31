Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 25,76 EUR nach.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 25,76 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 25,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 70.481 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 27,26 EUR markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,064 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,77 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,866 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

