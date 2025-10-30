Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag leichter
Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 26,18 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 26,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 26,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.695 Nordex-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 3,96 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,064 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 23,77 EUR.
Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,866 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie
Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nordex
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.2019
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen