Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag leichter

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 26,18 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 26,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 26,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.695 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 3,96 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,064 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 23,77 EUR.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,866 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht

Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen