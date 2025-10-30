DAX24.088 -0,2%Est505.675 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1567 -0,3%Öl64,29 -0,9%Gold3.972 +0,7%
Kurs der Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag leichter

30.10.25 12:04 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag leichter

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 26,18 EUR abwärts.

Nordex AG
26,04 EUR -0,46 EUR -1,74%
Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 26,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 26,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.695 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 3,96 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,064 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 23,77 EUR.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,866 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH

