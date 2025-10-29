Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 26,64 EUR nach.

Die Nordex-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 26,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 26,28 EUR. Mit einem Wert von 27,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 439.144 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,26 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 2,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Kursverlust von 60,66 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,064 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,77 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,820 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

