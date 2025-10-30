DAX24.087 -0,2%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,52 -0,6%Gold3.999 +1,4%
Aktienkurs aktuell

Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

30.10.25 09:22 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 26,26 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,26 EUR ab. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,26 EUR nach. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 10.701 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,26 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,81 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 60,09 Prozent sinken.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,064 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,77 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,866 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordex

