Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,76 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,76 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 26,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 266.518 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 5,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 145,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,064 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,77 EUR an.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,866 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

