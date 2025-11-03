Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,50 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 25,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,44 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.327 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 27,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 6,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,064 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,77 EUR aus.

Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,866 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

