Konzernergebnis gestiegen

Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf knapp 52 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor betrug der Gewinn knapp 4 Millionen Euro. Die Kennziffern aus dem Tagesgeschäft bestätigte der MDAX-Konzern, nachdem er bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben hatte. Diese soll sich 2025 nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen, statt wie zuvor erwartet zwischen 5 und 7 Prozent. Die übrigen Elemente der Jahresprognose ließ Nordex unverändert. Wie ebenfalls bekannt, lag der Auftragseingang im dritten Quartal bei 2,2 Gigawatt.

Nordex drehen ins Plus - MWB sieht Margenpotenzial

Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Nordex sind diese am Dienstag doch noch ins Plus gedreht. Im frühen XETRA-Handel hatten die Anteilscheine noch bis zu fast 5 Prozent eingebüßt, zuletzt lagen sie hingegen mit 1,6 im Plus bei 26,42 Euro. Damit liegen die Papiere 2025 nun wieder 134 Prozent im Plus.

Die nach dem dritten Quartal erhöhte operative Margenprognose (Ebitda) für 2025 sei ein potenzieller positiver Impuls für das vierte Quartal, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Denn der Hersteller von Windkraftturbinen könne mit einem guten Schlussquartal das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent bereits in diesem Jahr erreichen. Das wiederum könne starke Prognosen auch für das kommende Jahr nach sich ziehen.

