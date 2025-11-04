AKTIE IM FOKUS: Nordex drehen ins Plus - MWB sieht Margenpotenzial
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Nordex sind diese am Dienstag doch noch ins Plus gedreht. Im frühen Handel hatten die Anteilscheine noch bis zu fast 5 Prozent eingebüßt, zuletzt lagen sie hingegen mit 1,6 im Plus bei 26,42 Euro. Damit liegen die Papiere 2025 nun wieder 134 Prozent im Plus.
Die nach dem dritten Quartal erhöhte operative Margenprognose (Ebitda) für 2025 sei ein potenzieller positiver Impuls für das vierte Quartal, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Denn der Hersteller von Windkraftturbinen könne mit einem guten Schlussquartal das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent bereits in diesem Jahr erreichen. Das wiederum könne starke Prognosen auch für das kommende Jahr nach sich ziehen.
Nordex hatte bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben. Diese soll sich 2025 zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen. An diesem Dienstag nun folgen die vollständigen Quartalszahlen./bek/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen