Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,88 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,88 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 24,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,60 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 379.093 Stück gehandelt.
Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,064 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,77 EUR für die Nordex-Aktie aus.
Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.
Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,866 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen