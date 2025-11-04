Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,88 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,88 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 24,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,60 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 379.093 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,064 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,77 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,866 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

