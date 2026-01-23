DAX24.899 ±-0,0%Est505.953 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -2,9%Nas23.641 +0,6%Bitcoin73.557 +0,8%Euro1,1893 ±0,0%Öl65,46 -1,3%Gold5.094 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
TRATON-Aktie dennoch im Minus: Kooperation mit PlusAI deutlich vertieft TRATON-Aktie dennoch im Minus: Kooperation mit PlusAI deutlich vertieft
Friedrich Vorwerk: Rekordzahlen sprengen die Prognosen – Ist das der Befreiungsschlag? Friedrich Vorwerk: Rekordzahlen sprengen die Prognosen – Ist das der Befreiungsschlag?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Plattformstrategie

Verve Group-Aktie im Fokus: Plattformstrategie zeigt Wirkung

26.01.26 15:27 Uhr
Verve Group-Aktie legt zu: Umsatz wächst - Ausblick für 2026 fällt positiv aus | finanzen.net

Verve Group steigert im Schlussquartal den Umsatz und blickt trotz konservativer Prognose optimistisch auf das kommende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verve Group
1,90 EUR 0,05 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz dank einer Vereinheitlichung von Technologieplattformen im vierten Quartal gesteigert. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen in den drei Monaten um 9,9 Prozent auf 193,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 5,3 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 48,3 Millionen Euro stabil. Die entsprechende operative Marge lag bei 24,9 Prozent.

Wer­bung

Auf Jahressicht wurde ein Umsatz von 550,9 Millionen Euro verzeichnet, was nahe am unteren Ende der ausgegebenen Spanne von 560 bis 580 Millionen Euro liegt. Belastend wirkte ein kundenspezifischer Effekt im vierten Quartal. Das operative Ergebnis lag mit 134,1 Millionen Euro dennoch über dem Mittelwert der Prognosespanne von 125 bis 140 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 133,2 Millionen Euro erzielt.

Für 2026 erwartet das Management auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.

Verve will den vollständigen Finanzbericht für das vierte Quartal am 19. Februar veröffentlichen.

Wer­bung

Im Heimathandel legt die Verve Group-Aktie zeitweise 1,58 Prozent zu auf 19,96 schwedische Kronen.

/err/stk

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verve Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verve Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Verve Group SE

Nachrichten zu Verve Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verve Group

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Verve Group BuyWarburg Research
24.09.2025Verve Group BuyWarburg Research
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Verve Group BuyWarburg Research
24.09.2025Verve Group BuyWarburg Research
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verve Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen