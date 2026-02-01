DAX24.819 +1,1%Est506.012 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 -6,5%Nas23.615 +0,7%Bitcoin66.980 +3,2%Euro1,1803 -0,4%Öl66,01 -6,6%Gold4.672 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- US-Börsen drehen ins Plus -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag
Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Israel und USA halten gemeinsam Marinemanöver ab

02.02.26 17:24 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Seestreitkräfte der USA und Israels haben im Roten Meer eine gemeinsame Übung abgehalten. Die Armeen beider Länder beschrieben das Manöver als Routine. Die Ankunft eines beteiligten US-Zerstörers in der israelischen Hafenstadt Eilat erfolgte allerdings vor dem Hintergrund regionaler Spannungen.

Wer­bung

Drohungen zwischen Trump und dem Iran

US-Präsident Donald Trump hat der iranischen Staatsführung mehrfach mit Militärschlägen gedroht, auch wegen des brutalen Vorgehens staatlicher Repressionskräfte gegen Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten. Dabei sollen Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen getötet worden sein. Der Iran hat mit Gegenschlägen gegen Israel und die USA gedroht. Inzwischen ist allerdings die Rede von möglichen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Ausbau der US-Militärpräsenz in der Region

Das US-Militär hat seine Präsenz in der Region seit Anfang Januar deutlich ausgebaut, etwa mit dem Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und dessen Begleitschiffen.

Die israelische Armee teilte mit, die Ankunft des US-Lenkwaffenzerstörers "USS Delbert D. Black" in Eilat unterstreiche "die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Marinen sowie den jeweiligen Streitkräften". Auf israelischer Seite war die Korvette "INS Eilat" an der Übung beteiligt, die bereits am Sonntag abgehalten wurde.

Wer­bung

Der US-Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, der den israelischen Hafen inzwischen wieder verlassen hat, ist unter anderem für Luft-, See- und U-Boot-Abwehr sowie Präzisionsangriffe auf Landziele ausgestattet./fsp/DP/nas