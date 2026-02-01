DAX24.762 +0,9%Est505.992 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,13 -7,7%Nas23.486 +0,1%Bitcoin66.191 +2,0%Euro1,1822 -0,2%Öl66,35 -6,2%Gold4.712 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- US-Börsen leichter -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Krypto-Aktien Strategy, Metaplanet & Co. unter Druck: Anleger ergreifen nach Krypto-Crash die Flucht Krypto-Aktien Strategy, Metaplanet & Co. unter Druck: Anleger ergreifen nach Krypto-Crash die Flucht
Aktien von Barrick Mining, Newmont und Co. erholen sich teils nach Verlusten - Edelmetalle als Belastung für Minenaktien Aktien von Barrick Mining, Newmont und Co. erholen sich teils nach Verlusten - Edelmetalle als Belastung für Minenaktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

MÄRKTE USA/Uneinheitlich - KI-Sorgen bremsen

02.02.26 15:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
159,38 EUR -4,88 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,10 EUR -2,78 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
143,98 EUR 6,04 EUR 4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
76,28 EUR -7,35 EUR -8,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
121,80 EUR -4,20 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
89,31 EUR -5,26 EUR -5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Wall Street baut am Montag am breiten Markt die Verluste vom Wochenschluss noch etwas aus. Wieder hochkochende Sorgen im Vorfeld wichtiger Geschäftsberichte aus dem Sektor über eine KI-Blase lasten vor allem auf dem Technologiesektor, was schon an den asiatischen Börsen für teils heftige Abgaben gesorgt hat. In den USA herrscht in Sachen Zinspfad unter dem von US-Präsident Donald Trump als Nachfolger für US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Freitag bestellten Kevin Warsh etwas Verunsicherung. Warsh gilt als einer der falkenhafteren unter den als Powell-Nachfolger gehandelten Kandidaten, was Zinssenkungsfantasien dämpft. Daher stehen die Edelmetalle Gold und Silber weiter unter Druck.

Wer­bung

Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 48.981 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben dagegen 0,1 bzw. 0,3 Prozent ab. Für Verunsicherung sorgt auch der nicht beigelegte Haushaltsstreit und die damit verbundene Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen seit Samstag. An Konjunkturdaten wird im frühen Handel der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Die Zweitveröffentlichung des Einkaufsmanagerindexes für das verarbeitendes Gewerbe dürfte dagegen keine große Rolle spielen.

Mit den gedämpften Zinssenkungshoffnungen steigen die Renditen am Rentenmarkt leicht. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,23 Prozent. Am Devisenmarkt steigt der Dollar wie schon am Freitag mit der Warsh-Personalie weiter, der Dollar-Index erholt sich um weitere 0,5 Prozent. Wetten auf eine Dollarschwäche könnten zu weit gegangen sein, urteilt Ökonom Neil Shearing von Capital Economics. "Wir vertreten schon seit einiger Zeit die Ansicht, dass es wichtig ist, die pessimistische Haltung gegenüber dem Dollar nicht zu übertreiben", so der Chefvolkswirt der Gruppe. Die Nominierung von Warsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden habe die Befürchtungen eines Angriffs auf die Unabhängigkeit der Fed verringert, urteilt er.

Der Ausverkauf bei Gold und Silber setzt sich fort. Die Feinunze Gold ermäßigt sich um 2,7 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von andauernden Gewinnmitnahmen. Verschärfend hinzu kämen erhöhte Einschussforderungen der Terminbörsen. Der jüngste Rücksetzer bei Gold sei eine gesunde technische Korrektur nach einer "irrationalen" Rally in den vorangegangenen Tagen, urteilt Analyst Yuxuan Tang von JP Morgan Private Bank.

Wer­bung

Auch die Erdölpreise stehen unter Druck. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 5,9 Prozent. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hätten Angebotssorgen zerstreut, heißt es. Daneben hatten mehrere Mitglieder der Opec+-Staaten vereinbart, die Fördermengen unverändert zu lassen und nicht zu senken.

Unter den Einzelwerten legen die Oracle-Aktien um 3,9 Prozent zu. Das Unternehmen will sich in diesem Jahr zwischen 45 und 50 Milliarden US-Dollar besorgen. Mit dem Geld will Oracle ihre Wette auf das Cloud-Computing für KI-Anwendungen finanzieren.

Nvidia geben um 2,1 Prozent nach. Der Plan des Unternehmens, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, um das Training und den Betrieb neuester KI-Modelle zu unterstützen, liege auf Eis, berichten informierte Personen. Bei Nvidia seien Zweifel an dem Geschäft aufgekommen.

Wer­bung

Unter Druck stehen Aktien mit Bitcoin-Bezug, nachdem der Kurs der Kryptowährung über das Wochenende abgesackt ist, mittlerweile aber wieder im Plus notiert. Der Kurs von Strategy fällt um 7,7 Prozent. Das Unternehmen hält die größten Bitcoin-Bestände. Coinbase und Robinhood Markets verbilligen sich um 3,6 bzw. 3,5 Prozent.

Disney (-6,7%) hat im ersten Geschäftsquartal einen Umsatz und Gewinn ausgewiesen, der die Erwartungen der Wall Street übertraf. Gestützt wurde das Ergebnis von der starken Entwicklung des Streaming-Geschäfts. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge beabsichtigt Disney-CEO Bob Iger, noch vor Ablauf seines Vertrags (31. Dezember) zurückzutreten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.981,08 +0,2% 88,61 +1,7%

S&P-500 6.929,65 -0,1% -9,38 +1,4%

NASDAQ Comp 23.384,81 -0,3% -77,00 +0,9%

NASDAQ 100 25.501,19 -0,2% -51,20 +1,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1820 -0,3% 1,1852 1,1884 +0,9%

EUR/JPY 183,60 -0,3% 184,12 183,29 -0,1%

EUR/CHF 0,9205 +0,5% 0,9164 0,9160 -1,6%

EUR/GBP 0,8659 -0,0% 0,8661 0,8661 -0,7%

USD/JPY 155,34 -0,0% 155,35 154,24 -0,9%

GBP/USD 1,3650 -0,3% 1,3686 1,3721 +1,6%

USD/CNY 6,9662 -0,2% 6,9783 6,9769 -0,7%

USD/CNH 6,9396 -0,3% 6,9602 6,9534 -0,3%

AUS/USD 0,6958 +0,2% 0,6943 0,6996 +4,1%

Bitcoin/USD 78.218,60 +1,3% 77.242,95 82.828,95 -12,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,49 65,21 -4,2% -2,72 +14,2%

Brent/ICE 66,50 70,69 -5,9% -4,19 +16,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.762,44 4.895,64 -2,7% -133,20 +13,2%

Silber 82,22 85,45 -3,8% -3,24 +19,8%

Platin 1.833,37 1.830,04 +0,2% 3,33 +4,4%

Kupfer 5,79 5,92 -2,2% -0,13 +3,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen