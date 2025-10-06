Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 108,80 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 108,80 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 109,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 704.585 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,35 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 1,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,482 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 80,44 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,58 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie erneut auf Rekordhoch - Analysten stocken Ziele auf

NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort