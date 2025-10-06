Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 106,35 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 107,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,80 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 320.527 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 3,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 33,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,82 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,482 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,44 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,58 EUR je Aktie.

