Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 107,90 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 107,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 106,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 245.997 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 33,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 69,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,455 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,44 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 EUR je Siemens Energy-Aktie.

