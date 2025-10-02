DAX24.446 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,06 -0,6%Gold3.887 +0,6%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Donnerstagmittag

02.10.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 109,20 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 109,20 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 110,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.012.787 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 110,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 69,63 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,435 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

