Siemens Energy Aktie
Marktkap. 85,24 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 75 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson bleibt auch nach der Kursverdopplung im laufenden Jahr optimistisch gestimmt für die Aktien des Energietechnikkonzerns. Das Nachfrageumfeld dürfte günstig bleiben, und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch klar unter dem inneren Wert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
122,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
102,70 €
|Abst. Kursziel*:
18,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
104,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,31%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
