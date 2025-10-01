DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,20 -0,6%Dow 46.441 +0,1%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.933 +0,0%Euro 1,1743 +0,1%Öl 65,51 +0,1%Gold 3.874 +0,2%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Energy Buy

08:01 Uhr
Siemens Energy Buy
Siemens Energy AG
104,00 EUR -0,15 EUR -0,14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 75 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson bleibt auch nach der Kursverdopplung im laufenden Jahr optimistisch gestimmt für die Aktien des Energietechnikkonzerns. Das Nachfrageumfeld dürfte günstig bleiben, und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch klar unter dem inneren Wert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
122,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,70 €		 Abst. Kursziel*:
18,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
104,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,31%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
26.09.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
04.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

