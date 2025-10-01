DAX23.809 -0,3%ESt505.513 -0,3%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,44 -0,9%Gold3.892 +0,9%
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für DHL Group auf 42 Euro - 'Outperform'

01.10.25 09:49 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post)
37,83 EUR -0,17 EUR -0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem zollbedingten Nachfragevorlauf im zweiten Quartal zeichne sich für die europäischen Logistikunternehmen eine schwächere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ab, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er geht davon aus, dass DHL das Ergebnisziel (Ebit) für 2025 reduzieren wird./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DatumRatingAnalyst
09:11DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
