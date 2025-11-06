DAX 23.802 +0,3%ESt50 5.624 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 88.217 +0,5%Euro 1,1539 -0,1%Öl 64,02 +0,7%Gold 4.008 +0,8%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

43,21 EUR +0,28 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 45,15 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

08:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,21 EUR 0,28 EUR 0,65%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Trotz geringerer Volumina habe der Logistiker ein robustes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Der Fokus auf die Kosten zahle sich aus./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,30 €		 Abst. Kursziel*:
38,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,86%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
08:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Sell UBS AG
06.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Ausblick bestätigt DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende
TraderFox DHL: Ein 12,5er KGV und 4,48 % Dividendenrendite versüßen das Warten auf einen neuen Aufschwung in Europa!
TraderFox Deutsche Post (DHL) verblüfft mit einem starken Gewinnanstieg im 3. Quartal. KGV von 12,5 und Dividendenrendite von 4,48 % überzeugen!
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag stark gefragt
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, buy
