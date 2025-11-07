DAX23.577 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.006 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

07.11.25 12:04 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 43,07 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
42,91 EUR -0,22 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 43,07 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,97 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 736.124 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,79 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,42 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,83 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
13:01DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
12:21DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
08:16DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
08:06DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
08:06DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
