DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 45,15 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group zwar leicht erhöht von 42,00 auf 42,80 Euro, die Papiere aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst Alex Irving riet den Anlegern am Freitag, auf eine stärkere Konjunkturerholung zu warten. Mit DSV gebe es im Logistikbereich aktuell eine aussichtsreichere Alternative als die auf Selbsthilfemaßnahmen angewiesene DHL./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
42,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
43,30 €
|Abst. Kursziel*:
-1,15%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
42,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,26%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
