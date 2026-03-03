DHL-Aktie im Plus: Vertrag con CEO Tobias Meyer verlängert
Die DHL Group hat den Vorstandsvorsitzenden Tobias Meyer länger an das Unternehmen gebunden.
Wie der Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Meyer bis März 2031 verlängert. Der Manager gehört seit 2019 dem Vorstand der DHL Group an und führt das Unternehmen seit 2023 als Vorstandsvorsitzender.
"Unter der Führung von Tobias Meyer hat der Konzern die Strategie 2025 erfolgreich abgeschlossen und die Profitabilität der DHL Group nachhaltig gesteigert", wird Katrin Suder, Vorsitzende des Aufsichtsrats, in der Mitteilung zitiert. "Mit der von ihm und seinem Team entwickelten Strategie 2030 setzt das Unternehmen nun gezielt auf weiteres Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld."
Die DHL-Aktie notiert am Mittwoch m XETRA-Handel zeitweise 2,55 Prozent höher bei 47,94 Euro.
