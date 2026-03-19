Nahost-Krieg und großer Verfallstag: DAX gibt Gewinne teils ab und rutscht unter 23.000er-Marke
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 49,17 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

13:26 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des US-Konkurrenten Fedex ließen positive Rückschlüsse für das wichtige Expressgeschäft von DHL zu, das für gut die Hälfte des operativen Konzernergebnisses (Ebit) stehe, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,68 €		 Abst. Kursziel*:
23,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,01%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

13:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
10.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
mehr Analysen

JP Morgan Chase & Co. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight
