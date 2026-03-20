Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,11 Prozent auf 70.580,15 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 70.503,82 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 9,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -1,2 Prozent.
Zudem gibt Litecoin am Samstagmittag nach. Um 0,21 Prozent auf 56,06 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 56,18 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,41 Prozent auf 2.154,91 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.146,07 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,50 Prozent auf 467,54 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 474,65 US-Dollar.
Zudem gibt Ripple nach. Um 0,41 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,440 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,446 US-Dollar wert war.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,29 Prozent auf 349,18 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 348,19 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2644 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2662 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,68 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1653 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1657 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3100 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3101 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Binancecoin um 0,12 Prozent auf 643,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 642,29 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0940 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0942 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,05 Prozent auf 89,94 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 89,90 US-Dollar.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,66 Prozent auf 9,504 US-Dollar, nach 9,567 US-Dollar am Vortag.
Nach 9,114 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 0,14 Prozent auf 9,101 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 0,65 Prozent auf 0,9615 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9678 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
