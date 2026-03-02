DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 53,86 Mrd. EURKGV 15,14
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,80 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Nahost-Eskalation gebe kurzfristig Rückenwind, fundamental seien die Aktien der Bonner allerdings fair bewertet, schrieb Alex Irving ám Donnerstagnachmittag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,93 €
|Abst. Kursziel*:
-6,24%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,34%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
