Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Underweight für GEA-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Underweight für GEA-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 44,28 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
Goldman Sachs Group Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

11:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset attestierte den Bonnern am Donnerstag ein starkes Quartal. Vor allem das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss hätten enorm überrascht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:08 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,78 €		 Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

11:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
08:46 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

