DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) haussiert am Mittag

06.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,2 Prozent auf 42,37 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 42,37 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.771.434 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,48 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 26,93 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,33 EUR.

Am 05.08.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,72 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

