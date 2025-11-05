DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag tiefer

05.11.25 12:04 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 39,06 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 39,06 EUR. Bei 39,01 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 39,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.183 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,74 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,33 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,64 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

