NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach den Zahlen des US-Logistik-Konkurrenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die UPS-Sparte International Export Package habe im dritten Quartal ein starkes Mengenwachstum verzeichnet, was sich auch auf DHL übertragen lasse, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was den Ausblick auf das vierte Quartal betreffe, so sei das Management von UPS zudem zuversichtlich, eine starke Hochsaison abliefern zu können./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

