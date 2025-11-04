DAX23.930 -0,8%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,19 -0,1%Nas23.537 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1494 -0,2%Öl64,51 -0,5%Gold3.969 -0,8%
Aktienkurs aktuell

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen

04.11.25 16:08 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,22 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,06 EUR -0,64 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 39,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,76 EUR aus. Bei 39,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 467.093 Aktien.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 12,88 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,06 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,33 EUR an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 19,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
