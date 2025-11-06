DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag stark gefragt
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,9 Prozent auf 43,42 EUR.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,9 Prozent auf 43,42 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 43,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.369.996 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 1,92 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,33 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.
DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 19,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
