DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 43,52 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 43,52 EUR. Bei 43,59 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 287.411 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,42 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
