DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

07.11.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 43,52 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 43,52 EUR. Bei 43,59 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 287.411 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,42 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
08:16DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
08:06DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
08:06DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
08:06DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:06DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

