DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 51,15 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Analystenveranstaltung zum Express-Geschäft mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich sei stark auf die Kostenkontrolle fokussiert, was sich auszahle, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,50 €
|Abst. Kursziel*:
37,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,90%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
