DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

43,51 EUR -0,83 EUR -1,87 %
STU
Marktkap. 51,15 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

13:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,51 EUR -0,83 EUR -1,87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Analystenveranstaltung zum Express-Geschäft mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich sei stark auf die Kostenkontrolle fokussiert, was sich auszahle, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,50 €		 Abst. Kursziel*:
37,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,90%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

13:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Sell UBS AG
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

