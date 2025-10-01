DAX23.992 +0,5%Est505.551 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.880 +0,6%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittwochmittag fester

01.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 38,10 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 38,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,14 EUR. Bei 37,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 434.972 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 18,74 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,33 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 2,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die Expertenmeinungen zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im September 2025

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

DHL-Aktie höher: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi

