DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 44,39 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Der von DHL Express angekündigte Nachfrage-Aufschlag für die Versand-Hochsaison zwischen Anfang Oktober und Mitte Februar scheine den Aussagen zur Vorlage der jüngsten Quartalszahlen zu entsprechen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Logistikkonzern habe zudem mitgeteilt, dass der Aufschlag wohl weniger als vor einem Jahr zum operativen Ergebnis (Ebit) beitragen dürfte./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
48,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,92 €
|Abst. Kursziel*:
24,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,33%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|17:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
