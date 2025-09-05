DAX 23.729 -0,3%ESt50 5.368 +0,1%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 96.109 +0,9%Euro 1,1729 -0,3%Öl 66,69 +0,7%Gold 3.646 +0,3%
Renault Aktie

34,14 EUR +1,32 EUR +4,02 %
STU
34,05 EUR +1,23 EUR +3,75 %
GVIE
Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

UBS AG

Renault Neutral

14:26 Uhr
Renault Neutral
Renault S.A.
34,14 EUR 1,32 EUR 4,02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Clio-Modells im Rahmen der IAA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der französische Autobauer habe mit Blick auf das zweite Halbjahr einige Hebel, um seine eigene Performance zu verbessern, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften aber zunächst abwarten, bevor sie dem einen Vertrauensvorschuss gäben./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Neutral

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,05 €		 Abst. Kursziel*:
11,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

14:26 Renault Neutral UBS AG
13:11 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
13:06 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

