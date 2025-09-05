Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,42 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Essenslieferant auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Bechtle, Knorr-Bremse, Ströer und Zalando./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,66 €
|Abst. Kursziel*:
31,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,65%
|
Analyst Name:
Natasha Brilliant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|14:51
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:51
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:51
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.10.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG