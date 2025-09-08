DAX 23.724 -0,4%ESt50 5.371 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 -2,7%Dow 45.625 +0,2%Nas 21.761 -0,2%Bitcoin 94.568 -0,7%Euro 1,1725 -0,3%Öl 66,82 +0,9%Gold 3.639 +0,1%
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
DAX schließt am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
HelloFresh Aktie

Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

DZ BANK

HelloFresh Halten

16:36 Uhr
HelloFresh Halten
HelloFresh
8,00 EUR 0,09 EUR 1,09%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8 Euro belassen. Die Abgänge der Vorstände Thomas Griesel und Christian Gärtner "treffen auf ein verunsichertes Kapitalmarktumfeld, das auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten wartet", schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der neue, von JDE Peet's gekommene Finanzvorstand Fabien Simon könnte mit einer transparenten Kommunikation und verlässlichen Prognosen das Investorenvertrauen wieder stärken./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Halten

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
7,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
8,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

16:36 HelloFresh Halten DZ BANK
04.09.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 HelloFresh Halten DZ BANK
mehr Analysen

