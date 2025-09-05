DAX 23.680 -0,5%ESt50 5.361 +0,0%Top 10 Crypto 15,75 -0,3%Dow 45.575 +0,1%Nas 21.840 +0,2%Bitcoin 95.750 +0,5%Euro 1,1729 -0,3%Öl 67,08 +1,3%Gold 3.649 +0,4%
Top News
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander
Ströer Aktie

Marktkap. 2,21 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
WKN 749399

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
Symbol SOTDF

UBS AG

Ströer SECo Buy

14:51 Uhr
Ströer SECo Buy
Ströer SE & Co. KGaA
40,75 EUR 0,15 EUR 0,37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Außenwerbekonzern auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Bechtle und Zalando./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,50 €		 Abst. Kursziel*:
65,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,42%
Analyst Name:
Natasha Brilliant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

14:51 Ströer Buy UBS AG
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Buy Warburg Research
02.09.25 Ströer Buy UBS AG
22.08.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

