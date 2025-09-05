Ströer Aktie
Marktkap. 2,21 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Außenwerbekonzern auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Bechtle und Zalando./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,50 €
|Abst. Kursziel*:
65,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,42%
|
Analyst Name:
Natasha Brilliant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|14:51
|Ströer Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|02.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.