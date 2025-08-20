DAX 24.277 -0,6%ESt50 5.472 -0,2%Top 10 Crypto 16,15 -0,2%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.819 -0,2%Euro 1,1647 +0,0%Öl 67,19 +0,2%Gold 3.339 -0,2%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die künftigen Zollverhältnisse würden klarer, doch die Frage sei nun, wie die Weltwirtschaft darauf reagiere, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit entwickele sich das Frachtvolumen robust./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 18:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
41,31 €		 Abst. Kursziel*:
4,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
41,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

